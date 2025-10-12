Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1'i çocuk 11 yaralı

Giriş Tarihi: 12.10.2025 18:19

Fotoğraf (DHA)

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki vatandaşların da yardımıyla özel araçlar ve ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.