Karabük’te çıktığı ağaçta mahsur kalan yavru ayı kurtarıldı

Karabük’te çıktığı elma ağacında mahsur kalan yavru ayı İl Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 12.10.2025 18:50

Merkeze bağlı Kamış köyünde çıktığı elma ağacında mahsur kalan yavru ayıyı görenlerin ihbarı üzerine Karabük İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri geldi. Annesini kaybettiği ve köpeklerden korkup ağaca tırmandığı tahmin edilen yavru ayı, ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde aşağıya indirildi. Yavru ayı, daha sonra Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.