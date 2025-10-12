Ormandan topladıkları mantar ailenin sonu oldu! Koca öldü eşi ise tedavi görüyor

Giriş Tarihi: 12.10.2025 18:43

Olay, Nazilli'nin Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Nazilli'nin Kavacık Mahallesi'nde, bir gün önce ormandan topladıkları mantarları pişirip yiyen Ertuğrul Salman ve eşi Zeynur Salman saat 12.30 sıralarında fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ertuğrul Salman (Fotoğraf - DHA)

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ertuğrul Salman'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaşamsal fonksiyonları devam ettiği belirlenen eşi Zeynur Salman ise Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.