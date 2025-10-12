Gaziosmanpaşa'da kavga: Yerde sürükleyip kaldırım taşıyla dövdü

Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi’nde dün akşam, alkollü oldukları öne sürülen iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taraflardan biri, tartıştığı kişiyi yerde sürükleyip kaldırım taşıyla dövdü. O anlar kameraya yansıdı.

DAKİKALARCA YERDE SÜRÜKLEDİ

Olay, dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü oldukları öne sürülen 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflardan biri tartıştığı kişiyi dakikalarca yerde sürükledi.

KALDIRIM TAŞIYLA DÖVDÜ

Ardından da elindeki taşıyla yerdeki kişinin bacaklarına vurmaya başladı.Bu sırada kavgayı gören çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Kavga anları ve taralardan birinin yerde sürüklenerek, kaldırım taşıyla darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

