Giresun'da kar yağışı: Bektaş Yaylası'nda etkili oldu

Giresun’un turizm merkezlerinden Bektaş Yaylası’nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırarak yaylayı beyaza bürüdü.

Giriş Tarihi: 12.10.2025 11:45

Giresun'un önemli turizm merkezlerinden biri olan Bektaş Yaylası'nda bu sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini artırarak yaylayı beyaza bürüdü.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan soğuk ve yağışlı hava uyarısının ardından edinilen gece boyu yağan yağmur sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yetkililer yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam edebileceğini belirterek yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.



