Diyarbakır'da yıldırım düşme anı kamerada

Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı Gülpınar köyünde yakın mesafeye yıldırım düşme anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 12.10.2025 18:38

Köyde etkili olan sağanak sırasında bir anda yere düşen yıldırım, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yıldırımın düşme anı bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, yıldırımın düşme anında çevreyi aydınlatan ışık ve ardından duyulan yüksek ses dikkat çekti.

