İşçileri taşıyan kamyonet ile kamyon çarpıştı: 14 yaralı

Giriş Tarihi: 12.10.2025 18:26

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Mardin karayolu Mazıdağı Kavşağı'nda meydana geldi.

Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile kamyon, çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kamyonette sıkışan 2 kişi çıkarıldı.