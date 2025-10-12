Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırdı. Yağışın aralıklı olarak devam etmesi bekleniyor.
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde gece saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığıyla birlikte ilçede başlayan kar yağışı, yüksek rakımlı kesimlerde etkisini artırdı. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.