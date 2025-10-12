Yaşam

Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırdı. Yağışın aralıklı olarak devam etmesi bekleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ÇANKIRI'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde gece saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığıyla birlikte ilçede başlayan kar yağışı, yüksek rakımlı kesimlerde etkisini artırdı. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

