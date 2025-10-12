Düğün hazırlığı yapılan evde tavan çöktü! 6 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düğün hazırlığı yapan bir kerpiç evin tavanı çötü. Olayda 6 kişi yaralanırken bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Giriş Tarihi: 12.10.2025 01:57

Olay, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aile arasında düğün hazırlığı yapılan kerpiç evin tavanı bir anda çöktü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık, polis ve SAR arama kurtarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından evde bulunan yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, ilk belirlemelere göre 6 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

