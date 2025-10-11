Şişli'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Şişli'de 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun süreli çalışmaları sonucu söndürüldü.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği esnada binanın çatı katında kısmi çökme meydana geldi.
Alevlerin ve yükselen dumanların yoğunluğu nedeniyle mahalle sakinlerinin kısa süreli panik yaşadığı yangın, çevre ilçelerden gelen ekiplerin yardımıyla söndürüldü.
Olayda, maddi hasar meydana geldi.