Manisalı şehide son görev
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz, memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Yeğenoba Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz için memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Yeğenoba Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazenin getirildiği baba ocağında anne Zeliha Eryılmaz'ın feryatları yürekleri dağlarken, baba Mehmet Eryılmaz ise metanetli durarak "Bugün dayanacağız" dedi. Cenaze namazından önce tabutun başına gelen şehidin annesi Zeliha Eryılmaz ve eşi Ayten Eryılmaz gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Hakkı Eryılmaz'ın cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazını Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa Tugay Komutanı Albay Cengiz Güven, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Akhisar Hava Meydan Komutanı Albay Mutlu Yaşar Kaplan, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mustafa Kılıç, şehit ailesi ve vatandaşlar katıldı.