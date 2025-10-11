Kültür yolu festivali Mezapotamya'nın kalbi Diyarbakır'da başladı! 9 gün boyunca sanatın merkezi olacak!

Giriş Tarihi: 11.10.2025 13:30

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın katılımıyla Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen törenle başladı. Törene Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı Mehmet Mehdi Eker,Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Mezopotamya'nın kalbinde yer alan Diyarbakır, surları, Ulu Camii'si, Hevsel Bahçeleri ve kadim çarşılarıyla bu yıl dördüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yaparak köklü mirasını çağdaş sanatla buluşturuyor.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali başladı (A HABER)

DİYARBAKIR: MEDENİYETLERİN İZİNDE, KÜLTÜRÜN KALBİNDE

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı törende yaptığı konuşmada;

"Bugün, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 17. durağında, "tarih, kültür ve medeniyetin kadim şehri" Diyarbakır'da yeniden sizlerle bir araya gelmenin heyecanını yaşıyorum. Fırat ve Dicle'nin kadim kolları arasında yer alan Diyarbakır, binlerce yıllık tarihi, kültürel mirası, zengin mutfağı ve misafirperver insanıyla Anadolu ve Mezopotamya'nın en seçkin ve eşsiz kültürel merkezlerinden biridir. Asurlulardan Osmanlı'ya uzanan 33 medeniyetin izlerini taşıyan şehir, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Surları ve Hevsel Bahçeleriyle kültürün ve sanatın yaşayan bir sembolüdür. Bugüne kadar Diyarbakır'da kültürel mirasın korunması ve yaşatılması amacıyla çok sayıda restorasyon, proje ve kütüphane yatırımını hayata geçirdik; bu kapsamlı çalışmalar, Diyarbakır'ı kültür, sanat ve bilginin buluştuğu bir merkez haline getirirken, şehrin turizm potansiyelini artırarak ekonomik ve kültürel kalkınmasına da önemli katkılar sunmaktadır."

TARİHE IŞIK TUTAN DOKUNUŞLAR: DİYARBAKIR'DA RESTORASYON ATAĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı törende yaptığı konuşmada projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu;



"2024 ve 2025 yıllarında Diyarbakır Surları 9. Etap Restorasyonu, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi, Paşa Hamamı, Silvan Atatürk Evi, Saint George Kilisesi ve Çardaklı Hamamı gibi önemli restorasyon çalışmalarını gerçekleştirildik.Diyarbakır Cezaevi'nin müzeye dönüştürülmesi projesinin ilk etabını tamamladık 2. etabına başlamak için ise çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Kentin tarihsel zenginliğini gün yüzüne çıkarmak amacıyla Zerzevan Kalesi, İç Kale Artuklu Sarayı, Çayönü Tepesi, Eğil Kalesi'nde kazı ve restorasyon çalışmalarını yürütüyoruz"

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ: GEÇMİŞLE GELECEĞİ BULUŞTURAN BÜYÜK BİR HAREKET



Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Diyarbakır arkeoloji müzesinde gerçekleşen açılışta "Bu vizyonun en somut yansıması olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, bugün kültür ve sanatı şehirle, insanla, geçmişle ve gelecekle buluşturan büyük bir kültür ve sanat hareketine dönüşmüştür.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çocuklarımızın gurur duyacağı bir geleceği hep birlikte inşa ediyoruz. Kültürün ve sanatın birleştirici gücüne inanıyor; bu festivalleri barışa, kardeşliğe ve aydınlık yarınlara uzanan bir umut köprüsü olarak görüyoruz" dedi.

MEZEPOTAMYA'NIN KALBİ DİYARBAKIR 9 GÜN BOYUNCA SANATLA AYDINLANACAK

Açılış töreninin ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, beraberindeki heyetle birlikte ilk olarak Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti.

Müze gezisi sırasında, heyete kentin binlerce yıllık tarihini yansıtan eserler ve arkeolojik buluntular hakkında bilgi verildi.

Ziyaretin ardından, tarihi Saint George Kilisesi'nde açılan sergiler gezildi. Kilisenin etkileyici atmosferinde, modern sanatın iki büyük ustasını Diyarbakır'da sanatseverlerle buluşturan 'Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir' ve 'Auguste Rodin: Belle Époque ve Bohemya' sergileri ilgiyle incelendi. Son olarak, 'Tematik Sergileme Arkeoloji 2' alanında yer alan 'Şehzadeler, Sultanlar ve Oyuncaklar Sergisi' gezildi; Osmanlı dönemine ait el yapımı oyuncaklar, minyatür figürler ve kültürel mirası yansıtan eserler büyük beğeni topladı.

Ziyaretlerin devamında Dağkapı 1 ve 2 Nolu Burç'ta yer alan "Ben Yıkılmayacağım" sergisi de incelendi. Tarihi surların gölgesinde düzenlenen bu özel sergi, kentin geçmişten günümüze uzanan direniş ruhunu ve yeniden doğuş hikâyesini yansıtan etkileyici eserleriyle dikkat çekti. Surların arasında yankılanan güçlü görsel anlatımlar, Diyarbakır'ın köklü geçmişine ve kültürel mirasına ayna tuttu.