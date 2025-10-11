Adıyaman'da hareketli anlar! Husumetli 3 kişi adliye önünde silahlarla yakalandı
Adıyaman'da 'kasten adam öldürme' olayıyla ilgili görülen dava öncesi, husumetli taraflardan olduğu belirlenen 3 kişi adliye önünde silahlarla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dün adliyede görülecek dava öncesinde husumetlilerin yanlarında silahlarla birlikte beklediği bilgisini aldı.
Ekipler, adliye önünde bekleyen M.U, İ.U. ve N.A'yı yakaladı.
Şüphelilere ait araçlarda yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca ve 40 mermi ele geçirildi.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.