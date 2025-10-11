Çanakkale'de dehşet! Av tüfeğiyle vurulan kadın öldü

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın, yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan Ferdi A. ise polis ekiplerince yakalanırken, gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Giriş Tarihi: 11.10.2025 13:43

Paylaş



ABONE OL

İlçeye bağlı Camikebir Mahallesi'nde bulunan bir işletmede çalışan Şerife A'nın yanına gelen Ferdi A. yanındaki av tüfeğiyle eşine ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şerife A. burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan Ferdi A. ise polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.