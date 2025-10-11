Antalya'da komşular arasında bıçaklı kavga! 1 kişi yaralandı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.
Üçgen Mahallesi 92 Sokak'ta bulunan bir binada ev taşıma sırasında gürültü çıkarıldığı gerekçesiyle Özkan S. ve Cengiz Güzel (44) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Özkan S. bıçakla Güzel'i kolundan yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Güzel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli Özkan S. ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.
Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.