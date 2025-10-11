Çanakkale açıklarında can pazarı! 4 kişinin bulunduğu tekne battı: 3 ölü
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında içerisinde 4 kişinin bulunduğu tekne battı. Kazada balıkçı olduğu iddia edilen 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise kendi imkanlarıyla kurtularak karaya çıktı.
Olay, akşam saatlerinde Gelibolu ilçesi Güneyli köyü Bakla Burnu açıklarında meydana geldi.
Denize açılan içerisinde 4 kişinin bulunduğu tekne, Bakna Burnu açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu. Teknede bulunanardan 1 kişi kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıkıp, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.