Çanakkale açıklarında can pazarı! 4 kişinin bulunduğu tekne battı: 3 ölü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında içerisinde 4 kişinin bulunduğu tekne battı. Kazada balıkçı olduğu iddia edilen 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise kendi imkanlarıyla kurtularak karaya çıktı.

ÇANAKKALE'DE TEKNE BATTI! 3 ÖLÜ

Olay, akşam saatlerinde Gelibolu ilçesi Güneyli köyü Bakla Burnu açıklarında meydana geldi.

Denize açılan içerisinde 4 kişinin bulunduğu tekne, Bakna Burnu açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu. Teknede bulunanardan 1 kişi kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıkıp, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sahil kesiminde 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Kayıp 1 kişi için karadan ve denizden arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

