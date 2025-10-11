Yaşam

Başkan Erdoğan Rize İl Halk Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ndeki İl Halk Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Rize Valisi İhsan Selim Baydaş da eşlik etti.

Erdoğan, Rize Belediyesini ziyaretinin ardından İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ne geçti. Erdoğan, burada yapımı tamamlanan İl Halk Kütüphanesini açtı.

Başkan Erdoğan, buradaki öğrencilerle de bir araya geldi. Erdoğan, "Şehitlere Mektup", "Dua" ve "Mescid-i Aksa" şiirlerini okuyan öğrencileri kutladı.

Başkan Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Rize Valisi İhsan Selim Baydaş da eşlik etti.

