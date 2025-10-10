Yasak aşka şantaj dayağı! Ormana götürüp darp etti o anları kayda aldı

Suçlamaların hedefindeki Nasrullah T. ise sorgusunda hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Şüpheli adam ifadesinde, "Yasemin bana iftira atıyor. Psikolojik sorunlarını bahane edip bir süredir beni duygusal olarak istismar ediyor. Bana 'Videolarını eşine yollarım, internette paylaşırım' diyerek mesaj attı. Benden telefon istedi, almadım diye tartıştık. Aracıma kendi rızasıyla bindi. Hiçbir şekilde darp etmedim" dedi.