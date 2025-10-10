Yasak aşka şantaj dayağı! Ormana götürüp darp etti o anları kayda aldı
İstanbul’da yaşayan 28 yaşındaki Yasemin H. yasak aşk yaşadığı evli sevgilisi Nasrullah T. (39) ve arkadaşı tarafından Belgrad Ormanı’na götürülerek saatlerce darp edildiğini iddia etti. 39 yaşındaki adam suçlamaları reddederken, 'Telefon almadım diye iftira atıyor' diye kendini savundu.
İstanbul'da yaşayan Yasemin H. (28), yasak aşk yaşadığı evli sevgilisi Nasrullah T. (39) ve arkadaşı tarafından 25 Haziran'da Belgrad Ormanı'na götürülerek saatlerce darp edildi.
Kadının yaşadığı kabus anlarını ise video kaydına alan adam bununla da yetinmeyip sevgilisine ölüm tehditleri savurdu, çektiği görüntüleri de eşine atarak ilişkilerinin bittiğini kanıtlamaya çalıştı. Yaşanan dehşet gecesinin ardından karakolun yolunu tutan Yasemin H., sevgilisi Nasrullah T. ve arkadaşı Murat A.'dan şikayetçi oldu.
"BENİ VİDEOYA ÇEKTİ"
Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre Genç kadın ifadesinde, "Nasrullah beni arabaya zorla bindirip ormanlık alana götürdü. Arkadaşıyla beraber yumrukla, sopayla vurdu. Telefonumdaki fotoğrafları aldı ve beni videoya çekti. 'Seni ormana gömerim. Kardeşinin bebeğini öldürürüm, ailene zarar veririm' sözleriyle tehdit etti" dedi.
Öte yandan; sevgilisiyle olan özel görüntülerini şantaj malzemesi olarak kullandığını ve bunun karşılığında kendisinden para talep ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine emniyet ekipleri, kadının telefonundan silindiği iddia edilen dosyaları teknik incelemeye aldı.