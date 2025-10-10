Ankara'da geri dönüşüm fabrikasından çıkan yangın kontrol altında

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki henüz belirlenemeyen bir nedenle Hasanoğlan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri alevlerle mücadelenin ardından yanının kontrol altına alındığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 10.10.2025 05:55

Elmadağ'da Hasanoğlan Organize Sanayi Bölgesi'nde gece saatlerinde, geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve çok sayıda itfaiye ve su tankeri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri ve iş makineleriyle yaklaşık 4 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

