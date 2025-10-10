TBMM Başkanı Kurtulmuş Tokat'ta Valilik ve Belediyeyi ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokat'ta Valilik ve Belediyeye ziyarette bulundu. Numan Kurtulmuş'un, gerçekleştirdiği ziyaretlerde bölgede yapılan çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi.

Giriş Tarihi: 10.10.2025 17:21

Paylaş



ABONE OL

Tokat Valiliğini ziyaretinde polis tören mangasını selamlayan ve Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, daha sonra Vali Abdullah Köklü'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kurtulmuş, daha sonra Tokat Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile görüşen Kurtulmuş'a belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi.

GÜNEŞLİ ÇOCUK AKADEMİSİ'NE ZİYARET

Kurtulmuş, Güneşli Çocuk Akademisi'ni de ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet ederek başarılar dileyen Kurtulmuş, çocuklara çeşitli hediyeler verdi, birlikte fotoğraf çektirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, cuma namazını Tokat Ulu Cami'de kıldı. Camiden çıktıktan sonra vatandaşlarla sohbet eden Kurtulmuş, esnaf ziyaretinde de bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN