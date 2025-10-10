Sahte e-imza soruşturmasında 93 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen sahte e-imza soruşturmasında 22 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 93 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu görevlilerine ait sahte kimliklerle çıkarılan e-imzalarla usulsüz ehliyet ve sertifika düzenlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 125 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 22 ilde yapılan operasyonlarda 93 şüpheli gözaltına alındı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik ve bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme" suçlarından gözaltına alınan 93 şüpheli Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

