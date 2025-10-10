Otobüs şoföründen örnek hareket: Aracında unutulan 103 bin lirayı iade etti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde halk otobüsü şoförü, aracında unutulan ve içinde 103 bin lira bulunan poşeti sahibine ulaştırdı.

Giriş Tarihi: 10.10.2025 17:38

Paylaş



ABONE OL

Büyükşehir Belediyesine ait 31 AVN 188 plakalı halk otobüsünün şoförü Ümit Tosun, son durakta aracında yaptığı kontrolde, koltuğun üzerindeki poşeti fark etti.

Poşetin içinde yüklü miktarda para bulunduğunu gören Tosun, durumu amirlerine bildirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, içinde 103 bin lira bulunan poşetin yolcularından Mehmet K'ye ait olduğunu belirledi.

"ŞÜKÜRLER OLSUN BUGÜNE KADAR HARAM YEMEDİM"

İletişime geçilen Mehmet K, durağa gelerek parasını teslim aldı.

Otobüs şoförü Ümit Tosun, gazetecilere, parayı sahibine teslim ettiği için vicdanen rahatladığını söyledi. İnsanlık görevini yerine getirdiğini belirten Tosun, "Şükürler olsun bugüne kadar haram yemedim. 3 evladım var onlara da haram yedirmedim. Çok gururluyum ve mutluyum." ifadesini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN