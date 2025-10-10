Oltu'da 5 bin fidan toprakla buluştu
'Seksenbir İlde Seksenbir Orman' projesi kapsamında Erzurum'da sonbahar dikim töreni gerçekleştirildi
Erzurum'da 30 Bin Fidanlık Hedef
Etkinlik kapsamında, Oltu ilçesindeki Obayayla köyünde 30 hektarlık alana yıl sonuna kadar toplam 30 bin fidan dikilecek. Erzurum'un orman varlığını artırmayı amaçlayan bu projeyle, bölgedeki ekosistem zenginleştirilirken, çocuklara ve vatandaşlara da çevre bilinci aşılanması hedefleniyor.
Türkiye Genelinde 2,2 Milyon Fidan Toprakla Buluşacak
İlk olarak 2008-2017 yılları arasında hayata geçirilen "Seksenbir İlde Seksenbir Orman" projesi, 2024 yılı itibarıyla yeniden başlatıldı. Türkiye genelinde beş yıl içinde 2,2 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor. Şu ana kadar 14 ilde dikim törenleri tamamlanırken, bu kapsamda 2025 sonbahar sezonunun ilk durağı Erzurum oldu.
Doğaya ve Geleceğe Yatırım
Ormanların; toprağı koruma, su kaynaklarını besleme, havayı temizleme ve birçok canlıya yaşam alanı sunma gibi hayati işlevlerine dikkat çekilen törende, küresel iklim değişikliği, orman yangınları ve kontrolsüz kentleşme gibi tehditlere karşı topyekûn mücadele gerektiği vurgulandı. Törende konuşan yetkililer, çevre koruma çalışmalarının sadece bugünü değil, gelecek nesillerin yaşam hakkını da doğrudan ilgilendirdiğini belirterek, bu tür projelere verilen desteğin artarak sürmesini temenni ettiklerini ifade ettiler.
Geçmişten Geleceğe Uzanan Bir Proje
Projenin daha önceki ayağında, 2012 yılında Erzurum'un Aşkale ilçesindeki Karasu köyünde 30 bin fidan toprakla buluşturulmuş, bu alanda zamanla canlı çeşitliliğinin arttığı ve sağlıklı bir ekosistem oluştuğu gözlemlenmişti. Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı'nın ortaklığında sürdürülen bu örnek proje ile Türkiye'nin dört bir yanında yeşil alanlar oluşturulmaya ve doğaya nefes verilmeye devam ediliyor.