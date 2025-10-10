Süphan Dağı beyaza büründü

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan Dağı, gece başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.
Bölgede etkili olan yağışlar, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Bölgedeki vatandaşlar, sabah kalktıklarında Süphan Dağı'na yağan kar karşısında hayretler içerisinde kaldılar. Karla birlikte oluşan kartpostallık görüntüyü kayda alan vatandaşlar, "Beyaza bürünen Süphan Dağı, turizm için farklı bir manzara oluşturuyor. Ayrıca kar ve yağmur yağışına hasretiz. Çünkü birçok yaşam yağışa bağlı, kuraklık ve iklim değişikliği ise bizleri korkutuyor" dediler.