Adana'da kaçakçılık operasyonu! 20 şüpheli yakalandı

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 20 zanlı gözaltına alındı. Bu arada, KOM ekiplerinin adreslerde arama yapması ve kaçak ürünleri bulması polis kamerasınca kaydedildi.

Giriş Tarihi: 10.10.2025 11:24

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçakçılık suçunu işleyenlere yönelik kentte 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda kaçak 56 bin 700'ü tütün doldurulmuş 925 bin 900 makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 ton 263 kilogram tütün, 85 kilogram nargile tütünü, 1954 paket sigara, 129 elektronik sigara likidi, 16 cep telefonu, 138 sanayi ve piknik tüpü ele geçirildi, 20 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu arada, KOM ekiplerinin adreslerde arama yapması ve kaçak ürünleri bulması polis kamerasınca kaydedildi.