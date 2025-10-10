Adana'da 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Adana'da 'uyuşturucu ticareti' suçundan 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı. H.Y, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan ve hakkında 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.Y'nin merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonla hükümlüyü yakaladı.

H.Y, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.