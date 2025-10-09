Mersin’de otoyolda otomobil beton bariyere çarptı: 2 ölü

Mersin’de otoyolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil gişelerdeki beton bariyere çarptı, kazada 1’i kadın 2 kişi öldü.

Kaza, Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Adana batı gişelerinde meydana geldi. Mehmet Rayhan'ın (73) kullandığı 01 SS 276 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden gişelerdeki beton bariyere çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışarak hayatını kaybeden sürücü Mehmet Rayhan ile araçta bulunan Hürü Rayhan'ın (72) cesedi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yapılan incelemelerin ardından 2 kişinin cesedi Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.