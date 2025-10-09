16 yaşındaki çocuğun otomobille çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 09.10.2025 16:10

Çocuğa çarpan araç sürücüsü Muhammed Furkan Ö. (16) polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

Sancantepe'de annesiyle yolda yürüyen Ömer G.'ye (5) yolda seyir halinde olan otomobil çarptı. Kazada otomobille park halindeki araç arasında kalan Ömer G. olay yerinde hayatını kaybetti; anne Neriman G . ise yaralandı.

YOLDA YÜRÜRKEN ARABA ÇARPTI

Kaza, saat 13.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi, İskenderpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; anne Neriman G. ile yolda yürüyen 5 yaşındaki Ömer G.'ye Muhammed Furkan Ö.'nün (16) kullandığı 34 BTA 843 plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobille park halindeki araç arasında sıkışan Ömer G. ile anne Neriman G. yaralandı.

KÜÇÜK ÇOCUK İKİ ARAÇ ARASINDA SIKIŞTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. Sağlık ekipleri iki araç arasında sıkışan Ömer G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan anne Neriman G. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne Neriman G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ömer G.'nin cenazesi polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.