Karaman'da bulunan Topraktepe Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sırasında 1300 yıllık bezemeli arpa ekmekleri bulundu. Konuyla ilgili olarak Valilik bir açıklama yaparken; ekmeklerde 'Kurtarıcı İsa' (Pantokrator) betimlemelerinden farklı olarak 'Ekici' veya 'Çiftçi İsa'nın tasvir edildiği bildirildi.

Karaman'da 1300 yıllık ekmek bulundu! Üzerinde dikkat çeken Hz. İsa figürü

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki Topraktepe (Eirenepolis) Antik Kenti'nde bin 300 yıllık bezemeli arpa ekmekleri bulundu.

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, Topraktepe Antik Kenti'ndeki kazıda milattan sonra 7-8. yüzyıla tarihlenen karbonlaşmış 5 ekmek tespit edildiği bildirildi.

Karaman Topraktepe (Eirenepolis) Antik Kenti (A Haber arşiv)Karaman Topraktepe (Eirenepolis) Antik Kenti (A Haber arşiv)

Ekmeklerden birinin üzerinde Hazreti İsa tasviri ve Grekçe yazıt bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yapılan epigrafik incelemelerde, yazıtta 'Kutsanmış İsa'ya Şükranlarımızla' ifadesinin yer aldığı belirlenmiştir. Ekmek üzerindeki figür, klasik 'Kurtarıcı İsa' (Pantokrator) betimlerinden farklı olarak 'Ekici' veya 'Çiftçi İsa' biçiminde tasvir edilmiştir.

1300 yıllık ekmeğin üzerinde Hz. İsa figürü bulundu. (A Haber arşiv)1300 yıllık ekmeğin üzerinde Hz. İsa figürü bulundu. (A Haber arşiv)

Bu ikonografinin, dönemin dini anlayışında bereket ve emeğin sembolik önemine işaret ettiği değerlendirilmektedir. Diğer ekmek örneklerinde Malta Haçı biçiminde baskı bezemeler tespit edilmiştir. Uzmanlar, bu buluntuların erken Hristiyanlık döneminde ayinlerde kullanılan 'Komünyon Ekmeği' (Eucharist bread) olabileceğini değerlendirmektedir.

Ekmeklerin karbonlaşarak günümüze kadar ulaştığına vurgu yapıldı. (A Haber arşiv)Ekmeklerin karbonlaşarak günümüze kadar ulaştığına vurgu yapıldı. (A Haber arşiv)

Ekmeklerin karbonlaşarak günümüze ulaşmış olması, koruma şartlarının olağanüstülüğünü göstermektedir. Buluntular, Anadolu'da bugüne kadar belirlenen en iyi korunmuş örnekler arasında yer almaktadır. Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleriyle, Karaman Müze Müdürlüğü Başkanlığında yürütülmektedir."

