Karaman'da 1300 yıllık ekmek bulundu! Üzerinde dikkat çeken Hz. İsa figürü

Karaman 'ın Ermenek ilçesindeki Topraktepe (Eirenepolis) Antik Kenti'nde bin 300 yıllık bezemeli arpa ekmekleri bulundu. Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, Topraktepe Antik Kenti'ndeki kazıda milattan sonra 7-8. yüzyıla tarihlenen karbonlaşmış 5 ekmek tespit edildiği bildirildi.

Ekmeklerden birinin üzerinde Hazreti İsa tasviri ve Grekçe yazıt bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yapılan epigrafik incelemelerde, yazıtta 'Kutsanmış İsa'ya Şükranlarımızla' ifadesinin yer aldığı belirlenmiştir. Ekmek üzerindeki figür, klasik 'Kurtarıcı İsa' (Pantokrator) betimlerinden farklı olarak 'Ekici' veya 'Çiftçi İsa' biçiminde tasvir edilmiştir.

1300 yıllık ekmeğin üzerinde Hz. İsa figürü bulundu. (A Haber arşiv)

Bu ikonografinin, dönemin dini anlayışında bereket ve emeğin sembolik önemine işaret ettiği değerlendirilmektedir. Diğer ekmek örneklerinde Malta Haçı biçiminde baskı bezemeler tespit edilmiştir. Uzmanlar, bu buluntuların erken Hristiyanlık döneminde ayinlerde kullanılan 'Komünyon Ekmeği' (Eucharist bread) olabileceğini değerlendirmektedir.