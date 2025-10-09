İzmir'den İstanbul'a kaçak göçmen taşırken yakalandı! 1 gözaltı

İzmir’den İstanbul’a ücret karşılığında düzensiz göçmenleri taşıyan araç Bursa’da polis ekipleri tarafından İstanbul Otoyolu’nda durdurdu. Aracı kullanan M.S. isimli yabancı uyruklu şahıs gözaltına alınırken, araçta 6 yabancı uyruklu daha yakalandı. Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatılırken 6 göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 09.10.2025 01:45

Paylaş



ABONE OL

Bursa'da polis ekipleri, İzmir'den İstanbul'a ücret karşılığında düzensiz göçmenleri taşıyan aracı İstanbul Otoyolu'nda durdurdu. Sürücü gözaltına alınırken, 6 kaçak göçmen İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 06 plakalı bir aracın İzmir'den İstanbul'a kaçak göçmenleri ücret karşılığında taşıdığını tespit etti.

Ekipler aracı, saat 13.40 sıralarında İstanbul Otoyolu Bursa Batı Gişeleri'nde durdurdu. Aracı kullanan M.S. isimli yabancı uyruklu şahıs gözaltına alınırken, araçta 6 yabancı uyruklu daha yakalandı.

Yapılan incelemede, göçmenlerin Şanlıurfa iline kayıtlı Geçici Koruma Kimlik Belgeleri bulunduğu ancak seyahat izin belgelerinin olmadığı belirlendi. Şüpheli sürücünün ise İstanbul iline kayıtlı geçici kimlik belgesine sahip olduğu ve aracı kiralık olarak kullandığı tespit edildi.

Göçmenlerin ifadelerinde, İzmir'den İstanbul'a gitmek için sürücüye 15 bin TL ücret ödediklerini beyan ettikleri öğrenildi. Gözaltına alınan M.S. hakkında adli işlem başlatılırken, araç "korsan taşımacılık" gerekçesiyle trafikten men edilip yediemin otoparkına çekildi. 6 göçmenin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN