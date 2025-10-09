SON DAKİKA ... AFAD duyurdu: Kütahya'da 4.9 büyüklüğünde deprem | İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 02.54'te yaşanan deprem yerin 12.1 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, İstanbul ve birçok ilde sarsıntı hissedildi. Kütahya'da yaşayan vatandaşlar geceyi sokakta geçirirken bazı evlerin duvarlarında derin çatlaklar oluştu.
DEPREM
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-10-09
Saat:02:54:05 TSİ
Enlem:39.23917 N
Boylam:29.0175 E
Derinlik:12.1 km
DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ
Merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan deprem başta İstanbul olmak üzere birçok ilde hissedildi. Kütahya'da yaşayan vatandaşlar büyük korku yaşarken geceyi sokakta geçirdi.