AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 02.54'te yaşanan deprem yerin 12.1 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, İstanbul ve birçok ilde sarsıntı hissedildi. Kütahya'da yaşayan vatandaşlar geceyi sokakta geçirirken bazı evlerin duvarlarında derin çatlaklar oluştu.

SON DAKİKA ... AFAD duyurdu: Kütahya'da 4.9 büyüklüğünde deprem | İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Kütahya'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 02.54'te yaşanan deprem yerin 12.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

DEPREM
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-10-09
Saat:02:54:05 TSİ
Enlem:39.23917 N
Boylam:29.0175 E
Derinlik:12.1 km

Kütahya'da vatandaşlar depremin ardından büyük korku yaşayarak geceyi dışarıda geçirdi. (Foto: AA)Kütahya'da vatandaşlar depremin ardından büyük korku yaşayarak geceyi dışarıda geçirdi. (Foto: AA)

DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan deprem başta İstanbul olmak üzere birçok ilde hissedildi. Kütahya'da yaşayan vatandaşlar büyük korku yaşarken geceyi sokakta geçirdi.

BAZI EVLERDE DUVARLAR ÇATLADI

Kütahya'da meydana gelen deprem nedeniyle bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu.

KÜTAHYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kütahya Valisi Musa Işın, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 02.54'te merkez üssü İlimiz Simav ilçesi Maden köyü olmak üzere 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde, sahada yapmış olduğumuz incelemede şu ana kadar olumsuz bir vakıa ile karşılaşılmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah ülkemizi korusun." ifadelerini kullandı.

