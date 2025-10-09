İzmir'de halk ekmeğe zam kararı! Yüzde 25 artırıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, halk ekmek fiyatını 8 liradan 10 liraya yükseltti. 450 gramlık buğday unlu ve çavdarlı ekmeklerin ise 35 liradan satılacağı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası yeni fiyatlandırma kararı aldı. 8 TL'ye satılan 210 gram ekmek artışla birlikte 10 TL'ye yükseltildi.

Yeni dönemde Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen 210 gramlık normal ve kepekli ekmekler 10 lira, 450 gramlık tam buğday unlu ve çavdarlı ekmekler 35 lira, 450 gramlık glütensiz (fenilketonüri) tost ve hamburger ekmekleri 40 lira, 500 gramlık galeta unu 40 lira, 1 kilogramlık karakılçık ekmeği 75 lira bedelle satışa sunulacak.

