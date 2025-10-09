Alkollü minibüs sürücüsü kaçtı ama yakalandı: Ehliyetine el konulurken, 43 bin TL ceza kesildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde alkollü bir minibüs sürücüsü, polisin kovalamacası sonrası yakalandı. Yere yatırılıp etkisiz hale getirilen sürücünün 2,36 promil alkollü olduğu belirlenirken 43 bin 674 TL para cezası uygulanıp ehliyetine de 5 yıllığına el konuldu.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Türbe Caddesi'nden 33 AUG 024 plakalı minibüsle giden S.A.'nın alkollü olduğu bilgisi üzerine polis dur ihtarı çekti. İhtara uymayan S.A. kaçmaya başladı. Polis, kovalamaca sonrasında şahsı Alata Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde yakaladı. Minibüs sürücüsünün zorluk çıkarması üzerine polis şahsı yere yatırarak takviye istedi. Olay yerine gelen destek ekiplerle birlikte sürücü gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şahsın 2.36 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücünün ehliyetine 5 yıllığına el konulurken, 43 bin 674 TL para cezası kesildi.