Uludağ'da sezonun ilk karı yağdı

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, sabah saatlerinde sezonun ilk karını aldı. Karla karışık yağmurun ardından kısa süreli kar yağışıyla bölge beyaza büründü.

Giriş Tarihi: 08.10.2025 15:27

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ, sabahın erken saatlerinde beyaza büründü. Karla karışık yağmurun ardından kısa süreli etkili olan kar yağışı, bölgeyi kışa hazırlayan ilk işaret oldu. Turizm merkezindeki otellerde de hazırlıklar başladı.



Meteoroloji verilerine göre, Uludağ'da hava sıcaklığı gün içinde en yüksek 6, en düşük 5 derece olarak ölçüldü. Yağışın karla karışık yağmur şeklinde devam ettiği bölgede, bugün ve yarın sağanak bekleniyor. 10 Ekim itibarıyla parçalı bulutlu bir hava öngörülürken, önümüzdeki bir hafta boyunca yeni bir kar yağışı beklenmiyor.



Geçtiğimiz yıl sezon öncesi ilk kar 17 Ekim'de düşmüştü. Bu yıl ise kar, 8 Ekim sabahı Uludağ zirvesini selamladı. Kayak sezonunun, kar yağışına bağlı olarak aralık ayı ortasında başlaması bekleniyor. Turizmciler ve doğa tutkunları için umut verici bir gelişme olan bu erken kar yağışı, Uludağ'ın kış sezonuna hazırlık sürecini hızlandırdı. Az sayıdaki otel işletmecileri, rezervasyon taleplerinin artmasını bekliyor.



