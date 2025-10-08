Silahlı kavgaya müdahale eden polis yaralandı!

Batman'da iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Olaya müdahale eden bir polis memuru açılan ateşle bacağından yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada olaya müdahale eden bir polis memuru yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

POLİS BACAĞINDAN YARALANDI

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ettiği sırada bir polis memuru açılan ateş sonucu bacağından yaralandı.

2 GÖZALTI VAR!

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve özel harekat polisi sevk edildi. Yaralı polis memuru, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

