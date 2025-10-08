Bakan Uraloğlu duyurdu: Ankara-Kırıkkale arası 43 dakikaya düşüyor

Fotoğraf (AA)

"KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ KULLANARAK GELECEĞE GÜVENLE YÜRÜYORUZ"

Bu otoyol projesinin sadece bölge için değil, Türkiye'nin küresel lojistik ağındaki rolü için de stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Otoyol projemizin, önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi planlanan Ankara'yı kuzeyde Samsun'a, doğuda ise İran sınırına kadar ulaştıracak otoyol projelerinin de ilk ayağını oluşturmasıdır. Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projemiz, kamu-özel işbirliği modeliyle hayata geçirilen bir başka vizyon projemizdir. Bu model, yüksek maddi kaynak gerektiren yatırımların kamu kaynağı kullanılmadan, özel sektör imkânları ve finansmanıyla çok daha hızlı tamamlanmasını sağlıyor. Bu noktada görevli şirketlerimiz Fernas İnşaat A.Ş. ve FNS Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. tarafından sürdürülen kredi temin çalışmalarında nihai aşamaya gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yatırım bedeli 1 milyar 391 milyon Avro olan bu projemizin yüzde 30'u yani 417 milyon avrosu öz sermaye ile finanse edilirken, yüzde 70'i yani 974 milyon avrosu banka kredisi ile sağlanacak. Bilindiği üzere kamu-özel işbirliği modeliyle bugüne kadar otoyollardan köprülere, havalimanlarından limanlara kadar yaklaşık 70 yap-işlet-devret projesini hayata geçirdik. Bu projeler, o günkü şartlarda 51 milyar dolarlık bir yatırımla gerçekleşti. Eğer bu yatırımları bugün yapmaya kalksaydık, maliyetleri yaklaşık 90 milyar doları bulacaktı. Bu, doğru zamanda yapılan yatırımların, ülkemizin kaynaklarını verimli kullanarak geleceğe güvenle yürümemizi sağladığını açıkça gösteriyor. Ülkemiz ekonomisine ve altyapı yatırımlarına duyulan güveni bir kez daha ortaya koyan bu iş birliğinin, Ankara'mıza, Kırıkkale'mize, Delice'mize ve tüm ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.