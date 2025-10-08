Narin Güran cinayetinde dosyasında yeni gelişme: 15 kişi hakkında verilen hükümde bozulma kararı alındı

Giriş Tarihi: 08.10.2025 04:09

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, Narin Güran cinayeti davasında, 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğa 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası veren mahkemenin hükmünü hukuka aykırı buldu.

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 30 Mayıs'taki karar duruşmasında, sanıklar Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya, Muhammed Kaya, Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında verilen hükümlere ilişkin, sanık avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin (UCİM) avukatlarının yaptığı başvurular değerlendirildi.

Talepleri değerlendiren Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, "doğrudan suçtan zarar gören" sıfatı bulunmadığı ve kanun tarafından da "doğrudan katılma hakkı" tanınmadığını gerekçe göstererek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin (UCİM) avukatlarının istinaf başvurularının CMK'nin 279. maddesi uyarınca reddine karar verdi.

Dairenin kararında, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi'ne itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

Kararda, istinaf incelemesine konu 12 sanık ile suça sürüklenen çocuklar hakkında "suçluyu kayırma" suçunu işlediklerinden bahisle yürütülen yargılama ile halen Yargıtay nezdinde temyiz aşamasında olan "suçluyu kayırma" suçunun öncül suçu olan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yargılama dosyası arasında kanundan kaynaklanan şekilde CMK'nin 8/2 maddesi uyarınca bağlantı bulunduğu aktarıldı.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Öncül suça ilişkin yargılama sonucunun 'suçluyu kayırma' suçundan yapılan yargılamaya mutlak etki etmesi karşısında, mevcut yargılama dosyası ile halen Yargıtay nezdinde temyiz aşamasında olan maktul Narin Güran'ın öldürülmesine dair öncül suça ilişkin yargılama dosyasının sonucuna göre karar verilmesi, öncül suça dair yargılama dosyası sonucunun bekletici mesele yapılması, öncül suça dair yargılama kapsamında temyiz incelemesi neticesi bozma kararı verilmesi halinde her iki evrakın yüksek görevli ilk derece mahkemesi nezdinde birleştirilmesi ve kül halinde (bir bütün olarak) toplanan delillere göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik araştırma ile karar verilmesi hukuka aykırı görülmüştür. İstinaf nedenleri yerinde görüldüğünden, CMK'nin 280/1 ve 289/1 maddeleri uyarınca hükümler ve kararların ayrı ayrı bozulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."