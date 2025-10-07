Sultanbeyli'de yasak noktadan dönüş yapan TIR dehşet saçtı: 2 ağır yaralı
Sultanbeyli'de TIR sürücüsü, yasak noktadan dönüş yaptığı sırada karşı şeritten gelen motosiklete çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi hastaneye kaldırılırken durumlaını ağır olduğu öğrenildi.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Sultanbeyli Adil Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Pınar'ın kullandığı TIR, dönüş yasağı olan yerden manevra yaptığı sırada karşı şeritten gelen Süleyman Özer ve Yahya Kemal Şafak'ın bulunduğu motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Özer ve Şafak ağır yaralanırken, TIR şoförü Hasan Pınar, olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
SANCAKTEPE'DE YAKALANDI
Kazayı gören vatandaşlar tarafından durdurmaya çalışılan ancak olay yerinden uzaklaşan TIR şoförü, polisin takibi sonucu Sancaktepe'de yakalandı. Hasan Pınar polis tarafından gözaltına alınırken, TIR ise yediemin otoparkına götürüldü. Kaza anı ve TIR'ın durdurulmaya çalışıldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.