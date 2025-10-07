Sultanbeyli'de yasak noktadan dönüş yapan TIR dehşet saçtı: 2 ağır yaralı

Giriş Tarihi: 07.10.2025 05:31

Kaza, saat 22.30 sıralarında Sultanbeyli Adil Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Pınar'ın kullandığı TIR, dönüş yasağı olan yerden manevra yaptığı sırada karşı şeritten gelen Süleyman Özer ve Yahya Kemal Şafak'ın bulunduğu motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Özer ve Şafak ağır yaralanırken, TIR şoförü Hasan Pınar, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.