Samsun'da gece açık alandaki çuvallardan 215 bin uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Samsun’da polis ekipleri, gece saatlerinde açık alana bırakılan çuvalların içinden 215 bin adet sentetik ecza hap ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 07.10.2025 13:58

Edinilen bilgiye göre, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde bir aracın açık alana çuvallar indirdiğini fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çuvallarda yapılan aramada 215 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili A.K. (41) ve A.T.B. (26) narkotik ekiplerince gözaltına alındı.