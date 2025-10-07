07 Ekim 2025, Salı

Samsun'da 215 bin uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'da 215 bin uyuşturucu ele geçirildi

Giriş: 07.10.2025 13:57
Samsun’da polis ekipleri, gece saatlerinde açık alana bırakılan çuvalların içinden 215 bin adet sentetik ecza hap ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
