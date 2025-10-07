İskenderun'da hapis cezasıyla aranan 3 şahıs yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde; dolandırıcılık, silahla yaralama, kasten öldürme suçları nedeniyle adli makamlarca aranan 3 kişi polis tarafından yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; İskenderun ilçesi Pirireis mahallesinde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayının şüphelisi V.Ö., dolandırıcılık, şantaj suçundan 1 yıl 11 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan O.Ç. ve kasten öldürme suçundan aranan R.C. isimli 3 şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen şahıslardan V.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi.