Üsküdar'da McDonald's şubesi açılmasını istemeyen vatandaştan protesto! "Kandan yapılmış yiyecekler istemiyoruz"

Katil İsrail Gazze'de katliamlarını sürdürürken terör devletini desteleyen markalara ise tepkiler gelmeye devam ediyor. Üsküdar'da mahalleye McDonald's şubesi açılmasını istemeyen vatandaşlar şubenin önünde toplanarak protesto gösterisi düzenledi. Mahalle halkı, Gazze'de İsrail soykırımına karşı maddi destek sağlanmasını istemediklerini belirtti. Mahalle sakini Güler Şentürk, 'Mahallemizde kandan yapılmış yiyecekler istemiyoruz. Çünkü o kanlar Gazzeli kardeşlerimizin kanları. Biz başka şeylerle de doyarız önemli olan Filistinli kardeşlerimizin vatanlarında mutlu mesut bir şekilde yaşayabilmeleri. İnşallah o günler de gelecek ben buna bütün kalbimle inanıyorum' şeklinde konuştu.

Üsküdar ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kaldırıldım Caddesi üzerinde McDonald's şubesi açılmasını duyan mahalle sakinleri açılması planlanan şubenin önünde toplanarak protesto gösterisinde bulundu.

Mahalle halkı Gazze'deki soykırım nedeniyle İsrail devleti firmalarına maddi destek sağlanmasını istemediklerini belirterek mahallede McDonald's ve benzeri firmaların faaliyet göstermesini istemediklerini söyledi. Şubenin bulunduğu caddede toplanan vatandaşlar ellerinde pankartlar, Filistin bayrakları ve çeşitli dövizlerle tepkilerini dile getirdiler.

Mahalle sakinlerinden Cemal Uyan, "Bizler Üsküdar Bahçelievler Mahallesi sakinleri olarak mahallemizde açılması düşünülen McDonald's şubesini protesto etmek amacıyla mahalle sakinleri olarak bu şubenin önünde toplandık. Açılmaması için kanuni protesto hakkımızı kullandık. Bizler ülkemizin İsrail'e ticareti kestiği bir zamanda insanların millet fark etmeden Fransızı ile Norveçlisi ile Almanıyla Gazze yollarına düştüğü bir zamanda biz de elimizden geldiğince bu kervanda katkımız olsun diye İsrail'e desteği açıkça belli olan McDonald's'ın şubesini mahallemizde istemiyoruz. Katil İsrail'e bir mermi Üsküdar Bahçelievler Mahallesi'nden gitsin istemiyoruz. Mahallemiz bu konuda çok duyarlı. Mahalle olarak biz İsrail destekçisi bir firmayla komşu olmaktan utanç duyuyoruz. Allah buyuruyor ki bir beldeye azap geldiği zaman iyi kötü fark etmez herkese gelir. Bizler mahallemizde İsrail destekçisi bir firma istemiyoruz. Gördüğünüz gibi burada genci ile yaşlısıyla çoluğu çocuğu erkeği ve kadını ile bir olduk. Burada binlerce kişi bir araya geldik. İnşallah bu firma buradan gidene kadar protestomuza devam edeceğiz. İnşallah bu sözlerimiz ilgililere ulaşır. Bu kararlarından vazgeçerler. Biz onların ekmeğinde değiliz. Onlar başka bir firmanın bayiliğini alsınlar. Bu mahalleli söz verdi. Bu İsrail Firması burada olduğu müddetçe Biz protesto hakkımızı kullanacağız. Bu firmaya Bahçelievler Mahallesi'nden bir dolar dahi yoktur. İsrail ülkemden defolsun. İsrail Mescid-i Aksa'dan defolsun. Yaşasın müslüman kardeşliği diyorum" dedi.

Bir diğer mahalle sakini Güler Şentürk, "Mahallemizde kandan yapılmış yiyecekler istemiyoruz. Çünkü o kanlar Gazzeli kardeşlerimizin kanları. Biz başka şeylerle de doyarız önemli olan Filistinli kardeşlerimizin vatanlarında mutlu mesut bir şekilde yaşayabilmeleri. İnşallah o günler de gelecek ben buna bütün kalbimle inanıyorum" şeklinde konuştu.

