Fethiye'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 65 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yağmaya hazırlanan 43'ü çocuk toplamda 65 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Giriş Tarihi: 07.10.2025 05:42

Fethiye ilçesi Boncuklu Koyu mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 22 düzensiz göçmen (beraberinde 43 çocuk) ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

