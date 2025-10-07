Domuz avında yanlışlıkla babasını vurup öldürdü

Antalya'nın Serik ilçesinde domuz avına çıkan H.Y. (42), yanlışlıkla av tüfeğiyle babası Ramazan Yılmaz’ı (71) vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Giriş Tarihi: 07.10.2025 09:43

Antalya'nın Serik ilçesinde domuz avında oğlunun kazara av tüfeğiyle vurduğu Ramazan Yılmaz (71), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Bozdoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.Y. (42) evinin çevresinde domuz avlarken av tüfeğiyle babası Ramazan Yılmaz'ı vurdu. Durumu fark eden H.Y.'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalede Ramazan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ramazan Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

H.Y., jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla inceleme başlatıldı.

