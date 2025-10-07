Adana'da torbacılara operasyon: 1'i kadın 6 kişi tutuklandı

Adana'da yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan 1'i kadın 6 kişi tutuklandı.

Giriş Tarihi: 07.10.2025 10:04

Paylaş



ABONE OL

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet, Ova, Kışla, Serinevler ve Akıncılar mahallesinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda H.A., S.K., Y.Ç., A.G., M.Ö. ve M.A. evlerinde yakalandı.

Yapılan aramalarda 705 sentetik ecza, 158,75 gram kokain, 1 kilo 211 gram bonzai, 1 kilo 168 gram amfetamin, 5 gram esrar ve 213 gram bonzai yapımında kullanılan tütün ele geçirildi.

Yakalanan 6 şüphelinin de sorgularında, "Uyuşturucu madde ticareti yapmıyorum, bağımlıyım sadece kullanıyorum" diye savunma yaptıkları öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1'i kadın 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.