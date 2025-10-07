İstanbul'un köprülerine Filistin bayrakları asıldı

İstanbul Valiliği, Filistin’e destek amacıyla 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerine büyük boy Filistin bayrakları astı. Asya ve Avrupa’yı birleştiren köprülerde dalgalanan bayraklar, drone ile havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 07.10.2025 09:55

Paylaş



ABONE OL

İstanbul Valiliğince, Filistin'e destek amacıyla Boğaz'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne Filistin bayrakları asıldı.

Valilik tarafından organize edilen çalışma kapsamında, kentin iki yakasını birleştiren köprülerin korkuluklarına büyük boyutlarda Filistin bayrakları yerleştirildi.

Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan köprülerde dalgalanan bayraklar, drone ile havadan da görüntülendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN