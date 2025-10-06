Yüksekova'da bıçaklı saldırı: 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bıçaklı saldırıda ağır yaralanan 21 yaşındaki Yusuf Babat hayatını kaybederken, olayla ilgili 8 kişi de gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 06.10.2025 16:15

Olay, cumartesi günü akşam saatlerinde ilçenin ana güzergahı olan İpekyolu Caddesi üzerindeki küçük sanayi sitesi yakınlarında meydana geldi. Yusuf Babat, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bilinmeyen bir sebepten dolayı bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Babat, hemen Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Günlerdir yaşam mücadelesi veren Babat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Babat'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi için Hakkâri'ye gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın hemen ardından geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ilk etapta 5 kişi gözaltına alınırken, yapılan çalışmalar neticesinde bu sayı 8'e yükseldi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere adliyeye getirildi.