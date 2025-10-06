Sultangazi'de çöp konteynerinde yangın otomobile sıçradı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çöp konteynerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Park halindeki otomobile sıçrayan alevler yoğun duman kaldırırken bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın yoğun çalışma sonrası söndürüldü.

Giriş Tarihi: 06.10.2025 21:28

Sultangazi'de çöp konteynerindeki yangın park halindeki otomobile sıçradı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi'nde çıktı. Yol kenarındaki çöp konteynerı bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler konteynerın yanında bulunan park halindeki otomobile sıçradı. Alevleri gören otomobil sürücüsü araca binerek otomobilini yanan çöp konteynerından uzaklaştırmaya çalıştı.

Çıkan yangın nedeniyle patlama sesleri duyuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

