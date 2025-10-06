Metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı

Siirt Belediyesi tarafından şehir genelinde yürütülen metruk yapıların tespiti ve yıkım çalışmalarına bir yenisi daha eklendi.

Giriş Tarihi: 06.10.2025 13:04

Paylaş



ABONE OL

İmar İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, Algül Mahallesi 1107. Sokak'ta uzun süredir kullanılmayan ve çevre güvenliği açısından risk oluşturan bir bina, gerekli tedbirler alınarak kontrollü şekilde yıkıldı.

Mahalle buluşmalarında ve vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine metruk binanın incelendiğini ve yapılan değerlendirmeler sonucunda yıkım kararı alındığını belirtti. Yıkımın ardından enkaz alanında temizlik ve düzenleme çalışmaları tamamlanarak çevre güvenliği sağlandı. Siirt Belediyesi, kent estetiğini ve vatandaş güvenliğini tehdit eden metruk ve riskli yapıların tespitine yönelik çalışmaların planlı şekilde sürdüğünü vurguladı.