Adana'da pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atıp kaçtı

Giriş Tarihi: 06.10.2025 15:07

Adana'da Ö.G.'nin (16), müşterilerin olduğu sırada pastaneye pimi çekilmemiş el bombası attığı olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

PİMİNİ ÇEKMEDEN ATTI

Olay, dün saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Müşterilerin mekanda bulunduğu sırada pastaneye Ö.G. tarafından el bombası atıldı. Kısa süreli paniğe neden olan olayda, el bombasının piminin çekili olmadığı anlaşıldı. Pastane işletmecesinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Eşkali belirlenen şüpheli, bölgeden uzaklaşamadan polis tarafından yakalandı. Ö.G. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.